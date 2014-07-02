Украина за 5 месяцев увеличила импорт газа на треть

Украина за январь-май 2014 года увеличила импорт природного газа, боле 95% которого приходится на российское топливо, на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 12,464 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в мае 2014 года импорт природного газа увеличился по сравнению с маем 2013 года в 4,5 раза - до 3,711 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

После смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

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Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскание с Украины долга за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.