Украина в мае возобновила импорт нефти

Украина в мае 2014 года, после месячного перерыва, возобновила импорт нефти в объеме 51,4 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти за 5 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 55,6% — до 305,2 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-мае 2014 года сократились по сравнению с январем-маем 2013 года на 1,4% - до 1,261 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-мае 2014 года увеличилась по сравнению с январем-маем 2013 года на 7,8% - до 1,377 млн тонн. В мае переработка сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 0,4% - до 249,7 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.