Словацкая компания завершила прием заявок на реверс газа в Украину

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, процедура Open Season проводилась в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного 28 апреля 2014 операторами газотранспортных систем Украины (ПАО «Укртрансгаз») и Словакии («Eustream AS»).

К поставкам газа в Украину по территории Словакии проявили интерес около двух десятков европейских поставщиков. Среди них - крупнейшие газовые трейдеры Евросоюза.

Читайте такжеУгрозы Газпрома наказать компании за реверс газа в Украину абсолютно неприемлемы - Еврокомиссия

«Убедительные результаты Open Season подтверждают, что поставки газа из ЕС в Украину - это коммерчески привлекательный и юридически безупречный бизнес. Мощный украинский рынок очень интересен европейцам. Нет сомнений в том, что словацкие газотранспортные мощности в направлении Украины будут пользоваться спросом не только по линии Вояны-Ужгород, но и по одному из четырех недокачанных магистральных газопроводов в пункте Велке Капушаны», - отметил Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Eustream сообщает, что новая точка интерконнекта Буднице, созданная на линии Вояны-Ужгород, войдет в словацкую ГТС. Транзитные мощности этого участка сети будут предложены участникам рынка на стан