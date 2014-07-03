Украина прекратила экспорт угля в Россию - СМИ

Новочеркасская ГРЭС заявила о проведении конкурса на нового поставщика угля. Причина в нежелании украинского холдинга ДТЭК Рината Ахметова продлевать контракт на поставку угля (антрацитовый штыб, считается отходом угледобычи). Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной «Газпрому» компании ОГК-2, которая управляет Новочеркасской ГРЭС наряду с 10 другими российскими электростанциями.

Прекращение этих поставок означает фактическую остановку украинского экспорта угля в Россию. Расположенная в Ростовской области Новочеркасская ГРЭС — единственная электростанция в России, закупавшая украинский уголь, а компаниям других отраслей, например, металлургической, украинский коксующийся уголь не поставляется.

Читайте такжеРоссия урезала финансирование оккупированного Крыма - денег катастрофически не хватаетКонтракт между ОГК-2 и ДТЭК истек в апреле 2014 года, говорит Дмитрий Филатов, пресс-секретарь ОГК-2. По его словам, объем поставок на Новочеркасскую ГРЭС (обеспечивает энергией промышленную, юго-западную часть Ростовской области) в прошлом году с украинской стороны составил чуть более 400 тыс. т. В этом году поставок угля с Украины не будет точно, отметил он.

Читайте такжеСША предупреждают Россию - новые санкции могут «с легкостью столкнуть ее в рецессию» По словам доцента Московского государственного горного университета Льва Кузяева, Новочеркасская ГРЭС потребила в 2013 году порядка 3 млн т угля, из них украинский уголь — около 15%. Эти поставки на сумму порядка $20 млн составляют весь украинский угольный экспорт в Россию. Всего в России из угля производится не более пятой части всей электроэнергии.

Читайте такжеАгрессия против Украины обернется для России потерей $100 млрд и падением экономикиКоксующийся уголь Украина традиционно экспортирует в Европу (за 2013 год ДТЭК было вывезено 4,7 млн т; основные покупатели — Болгария, Турция, страны Юго-Восточной Азии).

По словам представителя ОГК-2 Дмитрия Филатова, в связи с отменой поставок угля с Украины Новочеркасская ГРЭС может перейти на высококалорийный уголь, если цена на него будет приемлемой. Победителя конкурса ОГК-2 определит в середине июля: Филатов признал, что предпочтения будут отдавать ростовским компаниям.