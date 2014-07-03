Китай будет платить за российский газ примерно $360 - СМИ

«Газпром» будет поставлять газ в Китай по цене, близкой к той, которую платит Германия — крупнейший импортер российского газа, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Базовая цена за 1000 куб. м составляет примерно $360, уточнили два источника. Германия в прошлом году платила одну из самых низких цен за российский газ — $366 за 1000 куб. м, добавил другой источник. Германия покупает газ у России уже 40 лет, в прошлом году она импортировала 40,2 млрд куб. м — примерно четверть от всех поставок российского газа в Европу.

Средняя цена для Европы в 2013 г. составляла $380. По расчетам «ВТБ капитала», трубопроводный газ будет стоить Китаю в среднем $395 за 1000 куб. м, по оценке Renaissance Capital — $370-380, Альфа-банка — $380. Китайский чиновник ранее говорил Bloomberg, что CNPC будет платить примерно $350 за 1000 куб. м.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что цена контракта «в принципе близка» к $350 за 1000 куб. м. На вопрос журналистов, соответствует ли правде цена в $350, подсчитанная аналитиками, Новак говорил: «Да, это цены, которые в принципе близки к контракту», подчеркнув, что «цена привязана к корзине нефтепродуктов, поэтому она в каждый момент может быть разной».

Как сообщал УНИАН, "Газпром" и китайская CNPC в среду подписали контракт на поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая стоимость поставок газа в Китай составит 400 миллиардов долларов. Цена газа привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов, поставки могут начаться через 4-6 лет.