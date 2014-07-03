Заявление властей Ливии обвалило цены на нефть до трехнедельного минимума

На мировых рынках в четверг, 3 июля, цены на нефть снижаются на фоне объявления Ливией завершения нефтяного кризиса, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,19, до $111,05 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,40, до $104,08.

Утром в четверг цены на оба контракта упали до трехнедельного минимума.

Читайте такжеСША в скором времени могут стать лидером мирового рынка сверхлегкой нефтиПравительство Ливии договорилось с повстанцами о возобновлении работы нефтяных терминалов. Это дает стране возможность отправлять на экспорт до 500.000 баррелей нефти ежедневно.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаАналитики полагают, что даже если Ливия возобновит добычу, экспорт составит лишь 40-50% докризисного значения, а это немного. Инвесторы по-прежнему отслеживают ситуацию в Ираке. По мнению экспертов, цены в июле пойдут вверх, потому что мировых добывающих мощностей недостаточно для компенсации перебоев в поставках из Ирака, если таковые возникнут.

Парламент Ирака не смог сформировать новое правительство на первом заседании, и премьер-министр Нури аль-Малики выразил надежду, что это произойдет со второй попытки. Ирак не может позволить себе надолго остаться без правительства, так как связанные с "аль-Каидой" сепаратисты берут под контроль новые территории на севере и западе страны.