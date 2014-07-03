США начали экспорт сверхлегкой нефти после 40-летнего запрета

Американская компания Enterprise Product Partners продала партию сверхлегкой нефти, или конденсата, азиатскому трейдеру, совершив первую сделку по экспорту американской нефти после ослабления действовавшего 40 лет эмбарго, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

Японская Mitsui & Co Ltd приобрела 400.000 баррелей с поставкой в конце июля или начале августа, сообщили два трейдера в Сингапуре, не указав цену. Покупатель намерен продать партию конечным потребителям в Азии.

Представители Enterprise и американского офиса Mitsui были недоступны для комментариев.

"Многие трейдеры спрашивают нас об этом и говорят, что хотят купить дополнительные партии у Enterprise, особенно на этой и будущей неделе. Пока я не слышал, чтобы купил кто-то из конечных потребителей в Азии", - сказал один из источников.

Трейдеры стремятся продавать конденсат в Азию, где в третьем квартале ожидается запуск заводов, перерабатывающих конденсат в нафту и другие нефтепродукты. По данным Facts Global Energy, такие заводы в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны перерабатывать до 900.000 баррелей конденсата в сутки.

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В конце июня правительство США разрешило нескольким компаниям экспортировать легкую газообразную нефть, также известную как конденсат. США ежедневно производят до миллиона баррелей конденсата, который может отправляться на экспорт после незначительной переработки - стабилизации. Это вдвое больше экспорта из Катара - крупнейшего в настоящее время производителя конденсата в мире.

В зависимости от вида конденсата, он может использоваться как в качестве сырья на нефтехимических предприятиях Китая и Японии, так и для разбавления тяжелой нефти, добываемой в Латинской Америке.