Еврокомиссия опровергает заявления Медведева об отборе Украиной газа из хранилищ

В Европейской комиссии не подтверждают высказывания российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Украина отбирает газ из подземных хранилищ, который предназначен для ЕС, и констатируют, что поставки российского газа в ЕС через Украину происходит в нормальном режиме.

"Российский газ через территорию Украины в ЕС поставляется нормально. Мы находимся в контакте с заинтересованными сторонами. В этот момент мы ожидаем, что Украина будет уважать свои обязательства, в чем она нас заверила. У нас нет информации, которая бы этому противоречила ", - сказала в четверг в Брюсселе на брифинге представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

Кроме того, она напомнила, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан выступил с инициативой направить для проверки потока газа европейских экспертов.

Бергер также напомнила позицию Европейской комиссии, согласно которой неприемлемы угрозы российской стороны в адрес европейских компаний, которые продают газ Украине. "Такие угрозы неприемлемы. Компании ЕС могут свободно распоряжаться газом, который они закупили ", - подчеркнула представитель ЕК.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвинил Украину в отборе европейского газа из ПХГ и предрек ей газовый кризис.

"Украина за газ не платит. Задолженность огромная. Берут газ из подземных хранилищ. К осени будет полноценный газовый кризис", - написал он на своей странице в Facebook.

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16 июня в 10 часов утра «Газпром» перевел Украину на предоплату, сократив до нуля поставки газа для Украины и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

«Нафтогаз Украины» выполняет свои обязательства по транзиту газа в полном объеме, но не исключает подачи иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с «Газпромом» по транзиту газа.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.