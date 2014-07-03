Евросоюз уверен в законности газового реверса в Украину

Такое мнение высказала пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера Сабина Бергер, сообщает ИТАР-ТАСС.

При этом она сообщила, что Еврокомиссия готова в случае необходимости направить на объекты украинской газотранспортной системы своих наблюдателей, которые проконтролируют выполнение Киевом обязательств по транзиту природного газа.

О сомнительных правовых основаниях реверса российского газа в Украину ранее неоднократно заявлял "Газпром". На прошлой неделе газовая монополия даже пригрозила ограничить поставки тем европейским клиентам, которые помогут Киеву получить российское топливо в рамках реверсных схем.

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Во вторник эту позицию поддержал президент России Владимир Путин. Выступая на совещании послов, глава государства напомнил, что с 16 июня Украина переведена на режим предоплаты за газ, то есть будет получать столько топлива, за сколько заплатит. "Сегодня поскольку не платят, ничего и не получают", - констатировал Путин.

"Получают по так называемому реверсу. Мы знаем, что это за реверс. Это искусственный реверс, никакого реверса нет", - подчеркнул Путин. "Ну как можно по одной и той же трубе в одну сторону газ подавать и в обратную? Не надо быть специалистом в газовой области, чтобы понять, что это нереальное дело", - считает президент РФ. "Ну, там нахимичили кое-чего с некоторыми своими партнерами - наш газ, по сути, получают и платят кому-то из западных партнеров в Европе, который недополучают эти объемы", - пояснил глава государства. "Мы все видим, но не предпринимаем никаких действий на сегодняшний день только для того, чтобы не усугублять ситуацию", - подчеркнул Путин.

Между тем в среду словацкий газопроводный оператор Eustream сообщил, что получил ряд обязывающих заявок от потенциальных продавцов газа, желающих поставлять топливо для Украины через страны Евросоюза. "Eustream оценивает период переговоров как успешный. Их результат подтверждает интерес рынка к газопроводу Вожаны-Ужгород в направлении Украины", - цитировал Reuters заявление оператора.

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Словакия и Украина в конце апреля подписали соглашения, позволяющее Братиславе поставлять газ Киеву. Первые поставки через Eustream могут начаться в сентябре.