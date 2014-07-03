Shell законсервирует первую поисковую скважину в Харьковской области

Первая поисковая скважина компании Shell в Украине «Беляевская-400», пробуренная в селе Веселое Первомайского района Харьковской области в рамках соглашения о совместной деятельности ПАО «Укргазвыдобування», будет законсервирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации отчета общественных организаций, которые принимали участие в оценке экологического состояния Юзовской площади, сказала директор департамента по экологии, охране труда и социальным вопросам компании Shell в Украине Татьяна Бобровицкая.

«Скважина «Беляевская» будет консервироваться, скважина показала не очень хорошие результаты, поэтому промышленной добычи газа из этой первой скважины не будет», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в марте Shell и крупнейшая украинская газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» в рамках договора о совместной деятельности завершили бурение второй разведочной скважины в Харьковской области.

Справка УНИАН. 24 января 2013 г. компания Shell, ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на разведку, разработку и добычу углеводородов на Юзовском участке. Юзовский участок находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.