ЕС попытается продолжить газовые переговоры с Россией

Европейская комиссия в ближайшие дни намерена контактировать с российской стороной с целью урегулирования существующих между Киевом и Москвой спорных газовых вопросов.

Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом в четверг в Брюсселе на брифинге сообщила представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

"В ближайшие дни мы будем контактировать с российской стороной, потому что мы хотим к летним каникулам провести консультации в трехстороннем формате”, - напомнила она намерение ЕК.

При этом Бергер подчеркнула, что в интересах всех сторон «найти решение».

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля 2014 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не собирается пересматривать свои предложения Украине по газу, они достаточно комфортны.

2 июля в официальном комментарии министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина продолжает считать неприемлемыми предложения «Газпрома» о предоставлении 100 долл. скидки на газ, так как это позволит Кремлю использовать энергопоставки в качестве постоянно действующего политического рычага.

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Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.