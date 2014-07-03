НКРЭ проигнорировала требование Кабмина о снижении «зеленого тарифа»

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) проигнорировала требование Кабинета министров о снижении «зеленого тарифа» для солнечных электростанций, увеличив его в среднем на 1% на июль 2014 года.

Соответствующее решение закреплено постановлением комиссии от 27 июня 2014 года.

Согласно документу, «зеленый тариф» для наземных солнечных электростанций в июле составит 549,45 коп. за кВт/ч и 753,53 коп. за кВт/ч. Для солнечных электростанции, расположенных на крышах, мощностью более 100 кВт размер «зеленого тарифа» в июле составит 565,14 коп. за кВт/ч и 722,13 коп. за кВт/ч. Для солнечных электростанции, расположенных на крышах, мощностью менее 100 кВт – 580,84 коп. за кВт/ч и 690,73 коп. за кВт/ч.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров, с целью снижения тарифной нагрузки на конечного потребителя электрической энергии, 18 июня 2014 года рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, снизить "зеленый" тариф для солнечных электростанций путем снижения пикового коэффициента в 1,8 раза.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подготовило изменения в законодательство с целью уменьшения «необоснованного» субсидирования объектов солнечной энергетики, большая часть которых в Украине принадлежит экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.

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В то же время, Европейский банк реконструкции и развития попросил Кабинет министров Украины не торопиться с изменением тарифной политики в отношении альтернативной энергетики.