Немецкая RWE подала заявку на поставки газа в Украину через Словакию

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подал заявку оператору ГТС Словакии, компании Eustream, на использование линии «Вояны-Ужгород» для увеличения поставок природного газа в Украину.

«Мы подтверждаем свое участие в Open Season», - сказали УНИАН в пресс-службе RWE.

В компании напомнили, что в конце 2012 года между RWE и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено соглашение сроком до мая 2017 года, в рамках которого немецкий газовый трейдер может поставлять в Украину ежегодно до 10 млрд кубометров природного газа.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», поставками природного газа в Украину по словацкому маршруту заинтересовались около двух десятков европейских компаний, среди которых и крупнейшие в ЕС газовые трейдеры.

В то же время, оператор ГТС Словакии – компания Eustream сообщила об успешном завершении процедуры Open Season, в ходе которой принимались заявки на использование линии «Вояны-Ужгород».

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Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа.