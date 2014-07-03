Теплоснабжающие предприятия обязали сократить потребление газа на 10%

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на замминистра Григория Семчука, соответствующую задачу поставил перед руководителями местных органов власти и предприятий ЖКХ Кризисный энергетический штаб.

«До 10 июля каждая область должна предоставить такой план Минрегиону, а также помесячный график объемов потребления газа на период до конца 2014 года и на отопительный сезон 2014/15 годов в разрезе населенных пунктов. Кроме того, необходимо до указанного времени определить ответственных лиц за реализацию мероприятий по сокращению потребления природного газа», - цитирует пресс-служба Семчука.

Помимо этого Семчук отметил, что до августа в населенных пунктах должны определить перечень нежилых помещений, которые не используются и могут быть временно отключены от отопления. Также регионам поставлена задача до октября обеспечить создание на предприятиях теплоэнергетики необходимых запасов резервных видов топлива и пересмотреть температурный график тепловых сетей с целью их оптимизации.

Вместе с тем, замминистра отметил, что еще одной приоритетной задачей Кризисного энергетического штаба является оснащение предприятий теплоэнергетики и жилых домов приборами учета тепловой энергии.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк после того, как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью прекратил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе. Кроме того, был создан Кризисный энергетический штаб, возглавил который вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

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На одном из первых заседаний штаба Гройсман поручил Минэнергоугля и другим министерствам разработать план действий по обеспечению стабильного прохождения Украиной отопительного сезона без российского газа. По словам вице-премьера, план предусматривает внедрение комплекса мероприятий, в частности, по энергосбережению, замещению природного газа, его альтернативных поставок и тому подобное.

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