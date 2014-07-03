Производители «зеленой» энергетики обвинили Кабмин в невыполнении обязательств перед ЕС

Снижение "зеленого" тарифа для уже построенных солнечных электростанций (ретроспективное изменение) приведет к невыполнению обязательств перед банками и международными кредитными институциями, вызовет негативные последствия в финансовом секторе, подорвет стабильность финансовой системы страны и сделает невозможным дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Об этом в четверг заявили участники рынка возобновляемой энергетики и представители инвесторов.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергетики (АПЕУ), сегодня в Украине более 150 компаний работают по “зеленому” тарифу, в том числе, более 50-ти солнечных электростанций.

Как отмечают участники рынка, "зеленый" тариф в других странах если и снижается, то для новых станций, т.к. именно величина тарифа гарантирует инвесторам определенный ранее срок окупаемости (в Германии, например, для станций, построенных в 2006 г., тариф сохранился на том же уровне, который был установлен в 2006 г., а для новых, построенных, например, в 2012 г., уже действует новый тариф, установленный в 2012 г.).

Кроме указанных негативных явлений в отрасли, инициативы Кабмина по снижению "зеленого" тарифа повлекут также невыполнение обязательств перед Европейским Союзом.

“В результате ретроспективного изменения законодательства в сфере возобновляемой энергетики Украина сделает шаг назад в выполнении взятых на себя обязательства перед ЕС (а именно Директивы № 2009/28/ЕС)”, - подчеркнул президент АПЕУ Виталий Давий.

Читайте такжеНКРЭ проигнорировала требование Кабмина о снижении «зеленого тарифа»

Напомним, Украина взяла на себя обязательство перед ЕС и Европейским энергетическим товариществом развивать альтернативную энергетику, в частности, довести долю потребления возобновляемой энергетики до 11% в общем потреблении энергии до 2020 года.

В Стратегии развития энергетики до 2030 года Украина предусмотрела план исполнения и должна довести объем установленных мощностей таких станций минимум до 8 ГВт, в частности, солнечной генерации – до 4 ГВт. На сегодняшний день построено менее 1,5 ГВт.

Для исполнения плана необходимо и далее развивать и поддерживать перспективное направление солнечной энергетики. В этой ситуации снижение гарантированного тарифа противоречит общепринятым европейским нормам ведения бизнеса, а после подписания Ассоциации с ЕС такие действия могут усложнить будущие отношения с европейскими партнерами, уверены участники рынка.