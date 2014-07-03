"Нафтогаз" выкупил мощности словацкого газопровода для реверса газа
Большая часть транзитных мощностей нового газопровода выкуплена компанией до 2019 года
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила большую часть выходных транспортных мощностей на газопроводе «Вояны-Ужгород» у словацкого оператора газотранспортной системы (ГТС) Eustream для импорта природного газа из ЕС.
«Большая часть транзитных мощностей нового газопровода выкуплена компанией до 2019 года. В конкурсе принимали участие несколько десятков компаний», - говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».
Согласно сообщению, поставки газа в Украину по словацкому направлению должны начаться уже в сентябре 2014 года.
«Ожидается, что объем поставок составит около 27 млн куб. м газа в сутки», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», поставками природного газа в Украину по словацкому маршруту заинтересовались около двух десятков европейских компаний, среди которых и крупнейшие в ЕС газовые трейдеры.
В то же время, оператор ГТС Словакии – компания Eustream сообщила об успешном завершении процедуры Open Season, в ходе которой принимались заявки на использование линии «Вояны-Ужгород».
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Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.
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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа.