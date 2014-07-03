"Нафтогаз" выкупил мощности словацкого газопровода для реверса газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила большую часть выходных транспортных мощностей на газопроводе «Вояны-Ужгород» у словацкого оператора газотранспортной системы (ГТС) Eustream для импорта природного газа из ЕС.

«Большая часть транзитных мощностей нового газопровода выкуплена компанией до 2019 года. В конкурсе принимали участие несколько десятков компаний», - говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, поставки газа в Украину по словацкому направлению должны начаться уже в сентябре 2014 года.

«Ожидается, что объем поставок составит около 27 млн куб. м газа в сутки», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», поставками природного газа в Украину по словацкому маршруту заинтересовались около двух десятков европейских компаний, среди которых и крупнейшие в ЕС газовые трейдеры.

В то же время, оператор ГТС Словакии – компания Eustream сообщила об успешном завершении процедуры Open Season, в ходе которой принимались заявки на использование линии «Вояны-Ужгород».

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Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа.