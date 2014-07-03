Депутаты не поддержали реформу «Нафтогаза»

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 170 (при необходимых 226 — УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об учреждении Энергетического Содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и Регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

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По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленного на выполнение обязательств Украины, взятых согласно Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Содружества».

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Комментируя отказ депутатов поддержать этот законопроект, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что народные депутаты, не поддержав сегодня инициативу правительства относительно особого периода в ТЭК и относительно реформирования системы управления ГТС, зимой, когда к ним придут избиратели и спросят, почему нет газа и холодно в квартирах, будут объяснять, почему не поддержали предложение правительства для решения проблем в ТЭК.