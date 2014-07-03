В результате боевых действий серьезно повреждена Славянская ТЭС

В результате боевых действий в Донецкой области на Славянской ТЭС, входящей в состав ПАО "Донбассэнерго", сложилась критическая ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба энергогенерирующей компании.

По ее данным, в результате боевых действий 2 июля было значительно повреждено здание пылезавода станции, 3 июля произошло повреждение с возгоранием двух трансформаторов собственных нужд, а также повреждено здание главного корпуса электростанции.

Осколочным поражением поврежден мазутный бак емкостью 2 тыс. тонн с утечкой топлива.

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Кроме того, в результате повреждения отключены последние рабочие воздушные линии электропередачи: 330кВ "Славянская ТЭС - Змиевская ТЭС" и 220кВ "Славянская ТЭС – ЛИП". Как следствие, обесточены открытые распределительные устройства (ОРУ) 330, 220, 110 кВ с потерей собственных нужд Славянской ТЭС и г. Николаевка.

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