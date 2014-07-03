Les Echos: противоречия по поводу строительства «Южного потока» внутри Евросоюза

В статье Бенуа Тениссена под названием «Противоречия по поводу строительства «Южного потока» внутри Евросоюза», опубликованной во французской газете Les Echos говорится о том, что некоторые европейские лидеры выступают против того, чтобы останавливать строительство «Южного потока», как того требует Брюссель. Москва наблюдает за тем, как разворачивается экономическая война между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия будет продолжать строительство своего участка газопровода «Южный поток», который будет проходить через её территорию. Это заявление было сделано через месяц после того как Болгария приостановила строительство своего участка газопровода по просьбе Европейской комиссии. «Южный поток» должен позволить поставлять газ в Европу в обход Украины, где нестабильная политическая и экономическая ситуация, и у которой постоянно возникают споры с Москвой, что может привести к сокращению поставок. Этот проект стал яблоком раздора для европейцев.

Во время своего визита в Белград (вторник, 2 июля), Виктор Орбан объяснил свое решение журналистам, сделав акцент на энергетической безопасности Венгрии. «Мы не можем себе позволить оказаться в ситуации, когда мы будем зависеть от Украины», – сказал он. Хотя Орбан заявил, что поддерживает Украину, он чувствует свою ответственность за непрерывное снабжение энергоресурсами своих сограждан. Его заявление лишь стало подтверждением решений, принятых в прошлом. Партнерские отношения ради строительства «Южного потока» между Москвой и Будапештом сложились не вчера. Правительства двух стран подписали соглашение в феврале 2008 г., четко определив тем самым основу их сотрудничества. Два года спустя Венгерский банк развития (MFB) и Газпром подписали договор о создании совместного предприятия South Stream Hungary, которое должно было заниматься строительством газопровода в Венгрии.

Разногласия между Евросоюзом и Газпромом

Проект «Южный поток», который соединит Россию и Италию через Черное море, способный транспортировать 63 млрд. кубометров газа ежегодно, в середине июня стал предметом расследования, которое проводила Европейская комиссия. Комиссия пришла к выводу, что Газпром нарушил правила конкуренции ЕС. Был поднят вопрос об исполнении законов о тендерах и правил конкуренции на энергетических рынках. Еврокомиссия обвинила Газпром в нарушении условий «Третьего энергопакета». Согласно европейскому законодательству, это означает, что газовая компания не может одновременно поставлять газ в европейские страны и владеть трубопроводом, по которому газ транспортируется клиентам.

Европейская комиссия не первый раз обвиняет российского газового гиганта. В сентябре 2012 г. она подозревала Газпром в нарушении правил конкуренции на газовом рынке в Центральной и Восточной Европе, а также в том, что компания пользуется своим привилегированным положением в восьми странах этого региона – Польше, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

С выводами Европейской комиссии по проекту «Южный поток» согласны не все государства-члены. Мнения разделились, так как некоторые из них поддерживают Еврокомиссию, а другие нет. Венгрия и Италия первыми высказали свое мнение в пользу строительства «Южного потока». Премьер-министр Италии Маттео Ренци стал главным среди европейских лидеров, которые поддерживают строительство «Южного потока». В начале июня он предложил правительствам Австрии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии и Греции написать письмо Европейской комиссии, чтобы сообщить о том, что они поддерживают строительство «Южного потока». Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сразу же пошел в контрнаступление, объявив о начале судебного процесса против Болгарии в связи с нарушением закона ЕС о государственных закупках в сфере энергетики.

27 июня австрийская энергетическая компания OMV подписала соглашение с Газпромом о строительстве участка «Южного потока», который будет проходить через территорию Австрии. Обе компании также основали совместное предприятие South Stream Austria на равных условиях. Планируется, что через австрийский участок газопровода будет транспортироваться от 30 до 32 млрд. кубометров газа в год от венгерской границы до Баумгартена (коммуна в Австрии). Общая стоимость сделки составляет 273 млрд. долл.

Проект без участия Украины

Стороны, которые принимают участие в проекте «Южный поток», договорились о том, что газопровод будет построен в обход Украины. В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, опасается, что скрытой целью Москвы была изоляция Украины. Он осуждает двойную риторику российских властей. «Трудно им верить, когда, с одной стороны, они говорят, что мы должны стабилизировать ситуацию в Украине, а с другой стороны, строят инфраструктуру без участия Украины», – сказал он в конце июня в Брюсселе.

И наоборот, некоторые компании, которые принимают участие в проекте «Южный поток», и другие европейские энергетические предприятия твердо намерены создать консорциум для того, чтобы использовать украинскую газотранспортную систему. «Южный поток» станет его прямым конкурентом, который будет препятствовать его эффективной работе. Этот новый европейский проект требует огромных инвестиций для реконструкции украинской ГТС. И он не будет рентабельным, если весь российский газ не будет транспортироваться через территорию Украины. Учитывая, что газопровод «Южный поток» может транспортировать 63 млрд. кубометров газа в год, он не позволит своему конкуренту получать достаточный доход. Недавнее решение болгарских властей остановить строительство своего участка «Южного потока» может вселить новую надежду на создание европейского консорциума, который задействует украинскую ГТС.

Может ли «Nabucco» стать альтернативой?

Будущее проекта «Южного потока» еще не гарантировано ввиду различных разногласий внутри Европейского Союза. Энергетическую безопасность Европы, возможно, обеспечит проект «Nabucco». Хотя от этого газопровода отказались в 2013 г. из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке, страны-члены ЕС могли бы возобновить этот проект. «Nabucco», который составил конкуренцию «Южному потоку», мог бы транспортировать газ от турецко-болгарской границы до Австрии, а основными поставщики газа в таком случае стали бы Иран, Ирак, Азербайджан и Туркменистан. Этот проект мог бы помочь Евросоюзу избавится от зависимости от России. Эта идея не понравилась Москве, но ее поддержали Соединенные Штаты и ряд европейских стран.