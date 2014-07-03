Депутаты продлили расчеты по долгам топливно-энергетического комплекса на 2 года

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено в Законе Украины «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» пункт 1.8 статьи 1 изложить в редакции, согласно которой расчетная дата – дата фиксации участниками расчетов сумм кредиторской и дебиторской задолженностей, полагающихся к погашению с использованием предусмотренных данным Законом механизмов.

Расчетной датой устанавливается 1 января 2013 года (ранее - 1 января 2011 года), а для казенных предприятий, в том числе тех, которые были казенными по состоянию на 1 января 2011 года, по обязательствам по оплате электрической энергии - 1 июля 2011 года.

В пункте 3.4 статьи 3 устанавливается, что процедура погашения задолженности предприятиями топливно-энергетического комплекса действует до 1 января 2016 года (ранее - 1 января 2014 года).

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Пункт 4 1 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» изложить в редакции, согласно которой положения данного Закона относительно производства по делам о банкротстве предприятий топливно-энергетического комплекса, участвующих в процедуре погашения задолженности на условиях, определенных Законом Украины «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», применяются с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», до 1 января 2016 года (ранее - 1 января 2014 года).

В пункте 4 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» устанавливается, что положения данного Закона об исполнении судебных решений и исполнительных документов, определенных Законом Украины «Об исполнительном производстве», и условия их исполнения для предприятий топливно-энергетического комплекса, участвующих в процедуре погашения задолженности на условиях, определенных Законом Украины «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», применяются с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О мерах, направленных на обеспечение устоявшегося функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», до 1 января 2016 года (ранее - 1 января 2014 года).

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Кабинет министров Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики в двухмесячный срок со дня вступления в силу данного Закона должны упорядочить реестр предприятий топливно-энергетического комплекса, участвующих в процедуре погашения задолженности; утвердить нормативно-правовые акты об усилении контроля за состоянием расчетов по погашению имеющейся и просроченной задолженности.