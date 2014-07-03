Рада не разрешила Яценюку ввести чрезвычайное положение в ТЭК

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина зимой останется без газа, если коалиция не будет поддерживать правительственные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании в парламенте после того, как депутаты не поддержала проект закона “Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе” (регистрационный №4117а).

Заи принятие данного законопроекта проголосовали лишь 142 депутата (при необходимых 226 — УНИАН) из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, “Свобода”, КПУ, а из группы “За мир и стабильность” проголосовал лишь 1 народный депутат.

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Обращаясь к депутатам по коалиции Яценюк отметил: “Будете сидеть зимой без газа, если не будете поддерживать правительственные законопроекты”.

После этого Турчинов опять поставил на голосование правительственный законопроект, но за документ проголосовал лишь 181 депутат.

Также ВР не поддержала два альтернативных законопроекта по этому вопросу.

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Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту №4117-А, его разработка вызвана необходимостью четкого определения оснований введения особого периода в топливно-энергетическом комплексе, установление правовых и организационных принципов функционирования ТЭК в особый период.

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