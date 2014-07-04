Ремонт газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» завершен

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает Радио Свобода.

Но участок еще не ввели в эксплуатацию. Сейчас идет работа специальной комиссии, которая должна сделать выводы о причинах взрыва на газопроводе.

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на участке газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что главной причиной взрыва стало «внешнее вмешательство».

После происшествия премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил МВД, СБУ и НАК «Нафтогаз Украины» усилить охрану газопроводов.

Подача газа европейским потребителям из-за взрыва не прекращалась. Топливо подавалось по резервным газопроводам.