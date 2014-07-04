«Газпром» пошел на новые уступки Европе

«Газпром» готов больше учитывать спотовые цены на газ при формировании цен в своих долгосрочных контрактах с базовой привязкой к нефтяным котировкам, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к «Газпрому».

Читайте также"Газпром" просит власть РФ повысить тарифы - нет денег на китайский проектДо сих пор концерн крайне неохотно шел на это, настаивая, что в отличие от нефтяного рынка с биржевыми котировками глобального рынка газа не существует. Европейские газовые биржи неликвидны, а цены на них волатильны, что угрожает надежности поставок. Предполагалось, что строительство по всему миру заводов по сжижению газа сделает рынок глобальным, но этого не произошло, говорил в мае на Петербургском международном экономическом форуме предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Европу поразило спотовое сознание, из-за этого она проиграла конкуренцию за мировой СПГ, он ушел со спотового рынка ЕС по долгосрочным контрактам в Азию, где цены выше, и в Европу уже не вернется, уверял Миллер.

Читайте также"Газпром" будет терять $3 млрд в год, если Украина начнет "большой реверс"Через несколько часов после этого выступления Миллер подписал с итальянской Eni соглашение о новом ценообразовании. Оно корректирует «условия купли-продажи» сырья, отмечалось в сообщении «Газпрома», но подробностей не приводилось. Eni же поспешила объявить, что внесены важные изменения в индексацию цены газа в соответствии с рыночным (спотовым) ценообразованием. В последние годы фиксированные цены «Газпрома» по долгосрочным контрактам были заметно выше среднегодовых спотовых цен в Европе. В том числе поэтому Европейская комиссия (ЕК) в 2012 г. начала в отношении «Газпрома» антимонопольное расследование, обвинив его в манипулировании рынками Восточной Европы и нерыночном ценообразовании.

Читайте такжеВ Еврокомиссии пригрозили "последствиями" странам, которые поддержат "Южный поток"«Газпром» и раньше внедрял спот в свои контракты под давлением ЕК и европейских клиентов. Как правило, он соглашался продавать на споте только дополнительный газ, сверх минимальных объемов по условию «бери или плати».

Внедрение индекса, учитывающего спот в цене на весь объем покупаемого газа, фактически означает ориентацию на рыночные цены в самой формуле ценообразования, что до сих пор было табу, говорит собеседник «Ведомостей».