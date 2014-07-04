Цены на нефть за неделю упали до 6-месячного минимума

На мировых торгах в пятницу, 4 июля, цены на Brent держатся выше $111 за баррель на фоне улучшения прогнозов потребления топлива, но за неделю покажут максимальный спад с начала января, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,02, до $111,02 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,16, до $103,90.

За неделю Brent, вероятно, подешевеет на 2%, а WTI - на 1,7%.

Читайте такжеСША начали экспорт сверхлегкой нефти после 40-летнего запретаКак отмечают аналитики, опасения по поводу снабжения снижаются, но цены держатся на высоком уровне на фоне ситуации в Ираке. Улучшение прогнозов потребления сочетается с опасениями за поставки. По их мнению, цена на американский эталон не упадет ниже $100 за баррель.

Инвесторы следят за переговорами о ядерной программе Ирана, результатом которых может стать смягчение санкций, в том числе, касающихся экспорта иранской нефти. Что касается Ливии, ранее на этой неделе премьер-министр объявил окончание нефтяного кризиса, во время которого экспорт из страны почти остановился.Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамЕсли бы не Ирак, цены были бы намного ниже за счет возможности повышения поставок из Ливии и Ирана, считают аналитики.

Вышедшие в последнее время макроэкономические данные, включая производственную активность в США и Китае и занятость в США, говорят о стабильном росте мировой экономики, что предполагает повышение спроса на нефть.

В то же время, в Ираке правительство автономной провинции Курдистан угрожает подать в суд на центральное правительство, не признающее право Курдистана на самостоятельный экспорт нефти.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаВ Сирии исламисты захватили крупнейшее в стране нефтяное месторождение, однако Сирия не входит в число крупных производителей нефти и не экспортировала нефть с 2011 года, когда попала под международные санкции.