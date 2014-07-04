Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетике

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе Украины (“Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе”), при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль над их деятельностью обеспечиваются Министерством обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом вносятся изменения в Закон “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса“. Ими предусмотрено, что расчетная дата - дата, на которую каждым из участников расчетов фиксируется сумма кредиторской и дебиторской задолженностей для погашения путем применения механизмов, определенных этим законом. Расчетной датой устанавливается 1 января 2013 года, а для казенных предприятий, в том числе тех, которые были казенными по состоянию на 1 января 2011 года, по обязательствам по оплате электрической энергии - 1 июля 2011 года.

Предусмотрено, что процедура погашения задолженности предприятиями топливно-энергетического комплекса действует до 1 января 2016 года.

Вносятся изменения в Закон «О теплоснабжении». В соответствии с ними, государственная политика в сфере теплоснабжения базируется на принципах, в частности, запрета на ограничение энергоснабжения объектов в сфере теплоснабжения в отопительный период ниже технологического минимума потребления природного газа, кроме особого периода. В случае неуплаты или внесения не в полном объеме платы за использованный природный газ и услуги по его транспортировке газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление природного газа субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.

Также предусмотрены изменения в Закон «О функционировании топливно-энергетического комплекса в особый период». Ими предусмотрено, что функционирование топливно-энергетического комплекса в особый период обеспечивается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.

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Порядок осуществления хозяйственной деятельности предприятиями, учреждениями и организациями топливно-энергетического комплекса в особый период устанавливается Кабмином и определяет:

особенности осуществления такой деятельности;

особенности функционирования централизованного диспетчерского (оперативно-технологического) управления объединенной энергетической системой Украины и единого диспетчерского (оперативно-технологического) управления Единой газотранспортной системой Украины;

перечень оснований, при которых возможно прекращение или ограничение энергообеспечения, газоснабжения потребителей;

организационно-предписывающие меры, которые осуществляются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в топливно-энергетическом комплексе, в том числе относительно оперативного управления централизованным диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением объединенной энергетической системой Украины и единым диспетчерским (оперативно-технологическим) управлением Единой газотранспортной системой Украины, контроль за балансом поступления и распределения топлива.

В случае наступления особого периода предприятия, учреждения и организации топливно-энергетического комплекса обязаны выполнять распоряжения центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в топливно-энергетическом комплексе, независимо от условий заключенных договоров.

Обеспечение технического прикрытия и восстановления объектов топливно-энергетического комплекса в особый период возлагается на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в топливно-энергетическом комплексе.

Предлагаются изменения в Закон «О принципах функционирования рынка природного газа», которыми предусмотрено, что в случае наступления особого периода предприятия, учреждения и организации нефтегазовой отрасли обязаны действовать по Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О функционировании топливно-энергетического комплекса в особый период», «Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе», Положением о мобилизационной подготовке народного хозяйства Украины и нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в нефтегазовой отрасли, которые регламентируют функционирование отрасли в условиях особого периода независимо от условий заключенных договоров.

В случае ограничения и/или прекращения поставок энергоносителей (энергообеспечения) на территорию Украины Кабмин может принять решение об обязательной продаже природного газа газодобывающими предприятиями, которые не подпадают под действие части первой статьи 10 этого закона, субъекту, уполномоченному Кабмином на формирование ресурса природного газа, для удовлетворения нужд населения и субъектов хозяйствования, которые производят тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных (исходя из объема природного газа, который используется для производства и предоставления населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению, при условии ведения такими субъектами отдельного приборного и бухгалтерского учета тепла и горячей воды) по цене, установленной Кабмином.

Как сообщал УНИАН, 3 июля парламент не поддержал проект Закона “Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе”. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовало всего 142 депутата. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, “Свобода”, КПУ, а из группы “За мир и стабильность” проголосовал только 1 народный депутат.