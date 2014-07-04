Депутаты сделали первый шаг к реформированию "Нафтогаза" и модернизации ГТС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины” (регистрационный номер 4116а), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и группа “За мир и стабильность”.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического Содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и Регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По мнению субъекта права законодательной инициативы, принятие закона «позволит обеспечить реформирование Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», направленное на выполнение обязательств Украины, взятых согласно Протоколу о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Содружества».

Напомним, вчера, 3 июля, парламент не поддержал законопроект о реформировании системы управления газотранспортной системой Украины.

За данное решение проголосовали только 170 (за необходимых 226 — УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль за этими компаниями остается за государством.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».