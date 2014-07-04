«Энергоатом» создает Академию для руководителей атомной энергетики

Об этом сообщил президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский 26 июня, выступая на торжественном заседании, посвященном завершению пилотных учебных курсов для руководителей высшего и среднего звена управления ГП НАЭК «Энергоатом».

Курсы проводились в рамках проекта Еврокомиссии «Создание национального учебного центра подготовки ремонтного персонала и руководителей (НЦПРП) ГП НАЭК «Энергоатом» на базе ОП ЗАЭС».

По словам Ю.Недашковского, специалисты Компании уже разрабатывают миссию, цели, задачи и функции будущей Академии. Формируется ее структура, система взаимоотношения с подразделениями Компании.

«Пользуясь случаем, хочу представить Вам будущего руководителя Академии - Ивана Сердюка, который в данный момент является руководителем проекта «Создание Национального центра подготовки ремонтного персонала и руководителей» от украинской стороны. Участники этого проекта уже успели оценить его высокие профессиональные и организаторские качества, творческое отношение к решению задач», ‒ сказал глава Компании.

«Диагностика, а затем и практические занятия в рамках пилотных курсов показали наши слабости и в таких областях как перспективное планирование, готовность к рыночным преобразованиям, умение отстаивать интересы Компании», - отметил Ю.Недашковский. Руководитель «Энергоатома» убежден, что для успешного дальнейшего развития и Компании, и атомной энергетики в целом нужно многое менять, а еще больше создавать. Первым шагом в этом направлении станет АКАЭ.

«Необходимо не только преодолеть свою самоуспокоенность, косность и инерционность. Нужно еще и научится эффективно работать в динамично изменяющейся среде, молниеносно реагировать на все вновь возникающие вызовы. А в дальнейшем – самим формировать эту среду. И ставить вызовы перед другими», - сформулировал Ю.Недашковский задачи, которые стоят перед менеджментом «Энергоатома». Миссия же подготовить управленческий персонал компании к решению таких задач будет возложена на Академию.

Справка. Функция АКАЭ - подготовка кадрового резерва высшего звена управления, повышение квалификации действующих руководителей высшего и - по отдельным направлениям - руководителей среднего звена управления Дирекции и обособленных подразделений НАЭК «Энергоатом».

Главная цель Академии – вывести систему подготовки руководителей на новый качественный уровень, обеспечивать на постоянной основе предоставление всех необходимых знаний и развитие управленческих навыков руководителей высшего звена для решения ими стратегических задач, эффективного реагирования на любые внешние вызовы для Компании.