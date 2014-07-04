«Энергоатом» создает Академию для руководителей атомной энергетики
ГП НАЭК «Энергоатом» активно работает над созданием Академии руководителей атомной энергетики (АКАЭ).
Об этом сообщил президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский 26 июня, выступая на торжественном заседании, посвященном завершению пилотных учебных курсов для руководителей высшего и среднего звена управления ГП НАЭК «Энергоатом».
Курсы проводились в рамках проекта Еврокомиссии «Создание национального учебного центра подготовки ремонтного персонала и руководителей (НЦПРП) ГП НАЭК «Энергоатом» на базе ОП ЗАЭС».
По словам Ю.Недашковского, специалисты Компании уже разрабатывают миссию, цели, задачи и функции будущей Академии. Формируется ее структура, система взаимоотношения с подразделениями Компании.
«Пользуясь случаем, хочу представить Вам будущего руководителя Академии - Ивана Сердюка, который в данный момент является руководителем проекта «Создание Национального центра подготовки ремонтного персонала и руководителей» от украинской стороны. Участники этого проекта уже успели оценить его высокие профессиональные и организаторские качества, творческое отношение к решению задач», ‒ сказал глава Компании.
«Диагностика, а затем и практические занятия в рамках пилотных курсов показали наши слабости и в таких областях как перспективное планирование, готовность к рыночным преобразованиям, умение отстаивать интересы Компании», - отметил Ю.Недашковский. Руководитель «Энергоатома» убежден, что для успешного дальнейшего развития и Компании, и атомной энергетики в целом нужно многое менять, а еще больше создавать. Первым шагом в этом направлении станет АКАЭ.
«Необходимо не только преодолеть свою самоуспокоенность, косность и инерционность. Нужно еще и научится эффективно работать в динамично изменяющейся среде, молниеносно реагировать на все вновь возникающие вызовы. А в дальнейшем – самим формировать эту среду. И ставить вызовы перед другими», - сформулировал Ю.Недашковский задачи, которые стоят перед менеджментом «Энергоатома». Миссия же подготовить управленческий персонал компании к решению таких задач будет возложена на Академию.
Справка. Функция АКАЭ - подготовка кадрового резерва высшего звена управления, повышение квалификации действующих руководителей высшего и - по отдельным направлениям - руководителей среднего звена управления Дирекции и обособленных подразделений НАЭК «Энергоатом».
Главная цель Академии – вывести систему подготовки руководителей на новый качественный уровень, обеспечивать на постоянной основе предоставление всех необходимых знаний и развитие управленческих навыков руководителей высшего звена для решения ими стратегических задач, эффективного реагирования на любые внешние вызовы для Компании.