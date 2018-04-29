«Газпром» дал козырь в руки Украине

Газовое противостояние Украины и России, длящееся почти три месяца и приведшее стороны в Стокгольмский арбитраж, не снижает обороты. Европейский Союз, который выступает арбитром в переговорном процессе, не перестает надеяться, что достичь компромисса удастся. Представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабине Бернер заявила, что Европейская комиссия в ближайшие дни намерена контактировать с Россией для урегулирования существующего между Киевом и Москвой спора.

А пока Европой строится мост «взаимопонимания», Украина получила дополнительный козырь в газовом конфликте с Россией. Вернее, «Газпром» сам дал его в руки нашей стране – пересмотрел принцип формулы цены на топливо для европейских компаний. Тем самым он подтвердил несостоятельность своих контрактов.

Предсудебное состояние

Чтобы разобраться в происходящем, начнем с сегодняшнего состояния газовых отношений Украины и России.

Киев продолжает считать неприемлемым условие «Газпрома» по предоставлению 100 долларовой скидки на газ, называя это – политическим рычагом, уже не раз применимым Кремлем. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан пояснил позицию власти Украины следующим образом: «Сам механизм, которым российская сторона предлагает установить эту цену - в одностороннем порядке, путем принятия правительственного решения - неприемлем. Это - попытка оставить вопрос поставок газа в Украину в качестве постоянно действующего политического рычага. Украинская сторона также не может назвать это предложение ни конструктивным, ни даже добросовестным. Это предложение содержит цену в 385 долл. США за 1000 куб. м газа, которую не только украинская сторона, но и представители Еврокомиссии признают нерыночной и завышенной».

В свою очередь, Москва заявляет, что не собирается пересматривать свое предложение, считая его комфортным, и требует погашения газового долга, расчет которого сделан ею на собственное усмотрение. Фактически, российская сторона не сделала в переговорах ни одного шага навстречу, наоборот, отказалась от договоренностей, достигнутых ранее. Москва, с учетом прекращения поставок топлива Украине с 16 июня, прогнозирует скорую энергокатастрофу в нашей стране.

В это время Украина спокойно наращивает как объемы топлива в ПХГ, так и реверс газа, причем уже через Словацкий маршрут, который способен полностью заменить российские поставки. Наша страна снижает потребление голубого топлива, разрабатывает программу энергозамещения, а также готовится к вхождению в европейскую энергетическую систему в виду подписания в полноценном формате Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Газпром», конечно, риск потерять такого крупного партнера как Украина, ощущает. Иначе как можно расценить его блеф-угрозу европейским компаниям огранить им поставки в качестве наказания за реверс в Украину. А потери российского газового монополиста от запуска Киевом так называемого большого реверса через Словакию в объеме 30 млрд кубометров в год составят 3 млрд долларов ежегодно.

Кроме того, «Газпром» один за другим терпит поражения на европейском рынке. Так, проект «Южный поток» в обход Украины практически провалился. ЕС требует от «Газпрома» соответствия поставок по нему согласно третьему энергопакету, который исключает монополию производителя и поставщика. Безусловно, в данном вопросе была Европой учтена и политическая составляющая – оккупация Россией украинского Крыма, а также террористические действия Кремля на востоке нашей страны. И еще - Европейская комиссия активизировала начатое ею в 2012 году в отношении «Газпрома» антимонопольное расследование, уже публично обвинив российского монополиста в манипулировании рынками Восточной Европы и нерыночном ценообразовании. Речь идет о том, что «Газпром» в своих долгосрочных контрактах держит цены намного выше среднегодовых спотовых в Европе. Стоит добавить возможное введение третьего уровня санкций Западом против России на фоне эскалации с ее стороны конфликта на востоке Украины. А они, как известно, несут для РФ огромную угрозу, т.к. коснутся уже основных отраслей погрузившейся в рецессию экономики, в том числе главной для сырьевой России энергетической сферы. Основной риск - запрет экспорта технологий. На сегодня в Россию ввозится 100% оборудования для проектов по разработке шельфовых месторождений и производству СПГ, 24% - для добычи нефти и газа. Так что, объем потерь составит миллиарды.

На попятную

Кремль учел все риски и стал сдавать позиции. Одной за другой европейским компаниям «Газпром» предоставляет скидки на газ. Но самая значимая из них - итальянскому концерну ENI. Как пишут российские СМИ, со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому» - в этот раз газовый монополист учел спотовые цены, тогда как ранее привязывался лишь к нефтяным котировкам. Причем «Газпром» в отношении Eni с учетом спота ввел индексацию цены на весь закупаемый компанией газ. Это говорит о том, что Кремль согласился с требованием Европы перейти на рыночную стоимость газа в самой формуле ценообразования.

***Используемая «Газпромом» контрактная модель с привязкой цены на газ к стоимости нефтепродуктов была создана в 1950-60 годы. То есть, индикатором цены газа является стоимость нефти в данный момент на рынке. Газовый рынок ЕС основан на спотовых ценах. Отличительная особенность спотовых сделок - покупатель сразу получает запрошенный товар, а продавец - платеж. Возникший разрыв между ценами долгосрочных контрактов и спота стал поводом для начала процесса пересмотра условий контрактов.

Эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут считает, что нынешние действия «Газпрома» соответствуют прогнозу - применяемые российским монополистом формулы цены не соответствуют рыночным модели и практике, поэтому будут отвергнуты большинством европейских компаний.

«В данном случае – происходит то, что было очевидным для специалистов. Спотовый рынок Европы расширяется по объемам продаж, соответственно, в любой предлагаемой формуле спотовая составляющая должна играть одну из важных определяющих ролей формирования цен. Есть, конечно, разные сезонность и объемы поставок, что также должно учитываться в формуле цены. Но, данный шаг «Газпрома» - уступка одной из европейских компаний, близкой к нему. Поэтому в целом для Европы это не является уступкой. Более того, есть ряд закрытых сделок, касающихся определенных немецких компаний, с которыми «Газпром» достиг подобных договоренностей ранее, просто они не афишировались публично», - отметил в комментарии УНИАН эксперт.

Тем не менее, «итальянская» поблажка имеет значение для Украины. Если даже очередной раунд газовых переговоров с Россией не даст результатов, действия «Газпрома» в отношении ENI будут учтены Стокгольмским арбитражем. То есть, наша страна получила очередной козырь, причем прямо из рук «Газпрома». С этим согласны и эксперты.

«Безусловно, у нас было и до этого случая, есть и будет возможность, опираясь на конъюнктурные данные с европейского рынка, доказать в Стокгольмском арбитраже, что мы системно переплачивали за поставляемый газ, как минимум по контракту от 2009 года. Хотя, с моей точки зрения, дисбаланс в газовых отношениях Украины и России наблюдался достаточно давно. Таким образом, шансы на позитивное решение в арбитраже увеличиваются. Но у нас еще есть контракт по транзиту, и в этом вопросе тоже есть большие шансы выиграть. Важно, чтобы позиции и юристов, представляющих наши интересы в Стокгольмском суде, и специалистов, и представителей власти в сфере ТЭК были адекватны в тех документах, которые готовятся к арбитражу, чтобы не повторились прошлые ошибки», - подытожил Нарбут.

Нана Черная (УНИАН)