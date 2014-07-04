Глава "Нафтогаза": Украина может пережить зиму без российского газа
При условии существенной экономии газа
Украина, при условии существенной экономии газа, может прожить предстоящую зиму без импорта топлива из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Если мы будем экономить в том темпе, в котором предлагаем, мы должны пройти зиму только с газом из Европы», - сказал Коболев.
Он сообщил, что сегодня польский маршрут поставок газа в Украину загружен на 100%, венгерский маршрут дозагрузят в ближайшее время европейские компании, а с сентября начнет работу так называемый малый реверс из Словакии.
Кроме того, Коболев подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал к сокращению потребления природного газа - в среднем на 6 млрд кубометров в год при существующем объеме потребления около 50 млрд кубометров в год. В частности, только в коммунальной сфере можно добиться сокращения потребления газа на 4 млрд кубометров.
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«Если мы напряжемся один раз, у нас есть все шансы пройти комфортно зиму», - сказал глава "Нафтогаза". «Мы запускаем публичную кампанию, где будем объяснять, как сэкономить потребление газа», - добавил он.
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Коболев сообщил, что на данный момент «Нафтогаз» имеет значительные объемы газа в ПХГ и продолжает закачивать топливо из Европы.
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Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом».
С 16 июня Россия прекратила газовые поставки в Украину и впервые в современной истории перевела страну на систему предоплаты, объяснив свое решение тем, что украинские власти не погасили долг за ранее поставленное топливо на сумму почти 4,5 млрд долл.
Украина в январе-мае 2014 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 12,7% - до 23,179 млрд кубометров.