Глава "Нафтогаза": Украина может пережить зиму без российского газа

Украина, при условии существенной экономии газа, может прожить предстоящую зиму без импорта топлива из Российской Федерации, заявил на брифинге в Киеве глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Если мы будем экономить в том темпе, в котором предлагаем, мы должны пройти зиму только с газом из Европы», - сказал Коболев.

Он сообщил, что сегодня польский маршрут поставок газа в Украину загружен на 100%, венгерский маршрут дозагрузят в ближайшее время европейские компании, а с сентября начнет работу так называемый малый реверс из Словакии.

Кроме того, Коболев подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал к сокращению потребления природного газа - в среднем на 6 млрд кубометров в год при существующем объеме потребления около 50 млрд кубометров в год. В частности, только в коммунальной сфере можно добиться сокращения потребления газа на 4 млрд кубометров.

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«Если мы напряжемся один раз, у нас есть все шансы пройти комфортно зиму», - сказал глава "Нафтогаза". «Мы запускаем публичную кампанию, где будем объяснять, как сэкономить потребление газа», - добавил он.

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Коболев сообщил, что на данный момент «Нафтогаз» имеет значительные объемы газа в ПХГ и продолжает закачивать топливо из Европы.

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Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом».

С 16 июня Россия прекратила газовые поставки в Украину и впервые в современной истории перевела страну на систему предоплаты, объяснив свое решение тем, что украинские власти не погасили долг за ранее поставленное топливо на сумму почти 4,5 млрд долл.

Украина в январе-мае 2014 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 12,7% - до 23,179 млрд кубометров.