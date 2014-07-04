«Нафтогаз» предлагает установить единую цену на газ для ТКЭ с привязкой к импорту

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предложила установить на внутреннем рынке единую оптовую цену на газ, уровень которой был бы привязан к средней стоимости импортного топлива для Украины в 360-370 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Наше предложение – установить единую оптовую цену в этом отопительном сезоне. Привязаться к средней импортной цене, которая на сегодняшний день составляет для Украины - 360-370 долл. за тысячу кубометров», - сказал он.

Коболев подчеркнул, что таким образом «Нафтогаз» хочет выровнять цены на природный газ, который поставляется энергокомпаниям Украины для производства тепла и электричества.

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В то же время все дотационные расходы на покрытие разницы в тарифах при производстве тепла, по словам Коболева, должны лечь на местные бюджеты.

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