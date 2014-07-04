Частных добытчиков обяжут одолжить газ государству

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к частным газодобывающим компаниям с предложением закачивать на хранение в подземные газовые хранилища (ПХГ) до 50% добываемого объема топлива, создавая, таким образом, запас газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Для добытчиков у «Нафтогаза» есть предложение, которое мы скоро озвучим. Оно является, на наш взгляд, разумным компромиссом. Это 50% добычи закачивать в подземку. При этом она остается в собственности этих компаний. А остальные 50% они продают, кому хотят. Закачка происходит до конца этого года. А с начала следующего года все закачанные объемы имеют право поднять. Таким образом, они (компании - УНИАН) участвуют в создании страхового запаса газа», - сказал Коболев.

Он также отметил, что такая обязательная процедура для частных газодобытчиков позволит улучшить финансовое состояние «Нафтогаза».

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Как сообщал УНИАН, в середине июня 2013 года Кабинет министров уже принимал решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль-октябрь 2013 года) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи. Вслед за этим решением Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

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Однако частные газодобывающие компании, трейдеры и потребители газа выразили недовольство этим решением и заявили о нарушениях на газовом рынке Украины.