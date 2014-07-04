США обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИ

США обогнали РФ и Саудовскую Аравию по добыче нефти и стали лидером по производству углеводородов по итогам первого полугодия 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Так, в первом квартале США добывали более 11 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения: добыча нефти в России составляет около 10,53 млн баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии - около 9,45 млн баррелей в сутки (по данным Energy Intelligence Group). По мнению экспертов Bank of America, США нарастили добычу за счет активной разработки сланцевых месторождений.

"Америка теперь является ведущим мировым производителем нефти и газа. Низкие цены на энергоносители являются основным преимуществом американской экономики", - утверждает глава отдела сырьевых исследований BofA Франсиско Бланш.

Добыча нефти значительно возросла на шельфах в Техасе и Северной Дакоте за счет использования технологии гидравлического фракционирования, при которой нефть добывается из под скалистых пород под большим давлением.

Тем не менее США остаются крупнейшим потребителем нефти в мире и импортируют в среднем 7,5 млн баррелей в день (по данным Минэнерго США за апрель). По прогнозам Международного энергетического агентства, добыча нефти в США вырастет до 13,1 млн баррелей в день в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 5,4% – до 2,17 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины. Согласно сообщению, добыча нефти в декабре 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1% – до 179 тыс. тонн, а по сравнению с декабрем 2012 года упала на 0,8%.