Нафтогаз намерен судиться за крымские активы

03:37, 05 июля 2014
Энергетика
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Активы «Нафтогаза» в Крыму входят в готовящийся общего иска против России по аннексии полуострова.

Нафтогаз

Об этом сообщил председатель правления НАКа Андрей Коболев, передает Радио Свобода.

«Это вопрос не снят, иск готовится. «Нафтогаз» является частью этого процесса, и этот процесс сейчас будет запущен. Там есть некоторые препятствия и некоторые предварительные действия, которые необходимо выполнить, чтобы эти иски и претензии были обоснованными и весомыми», - отмечает Коболев.

По словам руководителя «Нафтогаза», сейчас связать активы НАКа в Крыму с иском против «Газпрома» невозможно из-за позиции российской компании, которая утверждает, что она не причастна к ситуации с аннексией полуострова.

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«Переговоры происходили не между Украиной и Россией, а между «Нафтогазом» и «Газпромом». Официальная позиция «Газпрома»: они не причастны к ситуации в Крыму. Необходимо иметь факты, что «Газпром» де-факто хотя бы контролирует определенные активы в Крыму. Таких фактов на сегодня мы не имеем», - говорит Андрей Коболев.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом «Черноморнафтогаза», контроль над которым установила самопровозглашенная «власть» Крыма.

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