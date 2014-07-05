Нафтогаз намерен судиться за крымские активы

Об этом сообщил председатель правления НАКа Андрей Коболев, передает Радио Свобода.

«Это вопрос не снят, иск готовится. «Нафтогаз» является частью этого процесса, и этот процесс сейчас будет запущен. Там есть некоторые препятствия и некоторые предварительные действия, которые необходимо выполнить, чтобы эти иски и претензии были обоснованными и весомыми», - отмечает Коболев.

По словам руководителя «Нафтогаза», сейчас связать активы НАКа в Крыму с иском против «Газпрома» невозможно из-за позиции российской компании, которая утверждает, что она не причастна к ситуации с аннексией полуострова.

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«Переговоры происходили не между Украиной и Россией, а между «Нафтогазом» и «Газпромом». Официальная позиция «Газпрома»: они не причастны к ситуации в Крыму. Необходимо иметь факты, что «Газпром» де-факто хотя бы контролирует определенные активы в Крыму. Таких фактов на сегодня мы не имеем», - говорит Андрей Коболев.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом «Черноморнафтогаза», контроль над которым установила самопровозглашенная «власть» Крыма.