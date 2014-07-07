Цены на нефть близки к трехнедельному минимуму

Цены на нефть Brent близки к трехнедельному минимуму выше $110 за баррель на фоне планов Ливии возобновить экспорт нефти из двух портов, не работавших почти год, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали на $0,12 до $110,76 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в августе подешевели на $0,08 до $103,98. На прошлой неделе Brent подешевела на 2,3%, что стало максимальным падением с начала января.

Государственная нефтяная компания Ливии National Oil Corp (NOC) отменила форс-мажор в портах Рас-Лануф и Эс-Сидер, после того как повстанцы, контролировавшие порты много месяцев, на прошлой неделе согласились на возобновление их работы.

"Это окажет давление на Brent, но все-таки нужно посмотреть, каков будет объем экспорта", - сказал менеджер по продаже сырьевых активов Newedge Japan Кен Хасегава.

Через два порта проходило до 500.000 баррелей нефти в сутки, когда Ливия добывала 1,4 миллиона баррелей ежедневно.

Поддержку ценам оказывает нестабильность в Ираке и Украине, хотя бои с суннитами в Ираке, занимающем второе место по добыче в ОПЕК, пока не повлияли на экспорт нефти.

Парламент Ирака не может сформировать правительство, а украинские войска взяли под контроль Славянск - оплот пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

На этой неделе инвесторы ждут отчет о внешней торговле Китая, чтобы оценить экономическое положение одного из крупнейших в мире потребителей нефти.