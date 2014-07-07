СМИ: немецкая E. On подала иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж

Немецкая E. Оn Global Commodities SE подала иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра цен по долгосрочным контрактам. Это подтвердил источник «Ведомостей» в одной из компаний.

«Контракты предусматривают регулярный пересмотр цен, что обеспечивает возможность приобретать российский газ по конкурентоспособным, рыночным ценам», — сказал представитель E. On, отказавшись от других комментариев. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Как рассказал источник, близкий к одной из компаний, с 2012 г. между «Газпромом» и E.On действует «корректирующее» дополнительное соглашение, которое позволяет немцам покупать газ со скидкой. В 2013 г. компания получила 19,6 млрд куб. м российского газа.

Теперь «Газпром» отказался предоставлять скидку по этому соглашению, сославшись на изменение рыночных цен, — именно об этом стороны и будут спорить в Стокгольме, рассказывает источник.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в 10 часов утра «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Также в «Нафтогазе» не исключают подачи второго иска в арбитражный суд Стокгольма с целью пересмотра действующего контракта с российским монополистом «Газпромом» по транзиту газа.