Суд обязал завод Фирташа выплатить «дочке» «Нафтогаза» более 500 млн долга за газ

Хозяйственный суд Луганской области принял решение взыскать с Северодонецкого объединения «Азот», входящего в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в пользу госкомпании «Газ Украины» 504 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, Северодонецкий «Азот» должен выплатить «дочке» «Нафтогаза» долг за поставки природного газа в 2010 году. Данное решение суд принял 17 июня 2014 года.

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Кроме этого, хозяйственным судом Луганской области рассматривается еще один иск от «Газ Украины» к Северодонецкому «Азоту», с требованием взыскать с предприятия Фирташа 318,6 млн грн долгов за газ, который поставлялся госкомпанией в 2011 году.

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Справка УНИАН. Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.