Восстановление Славянской ТЭС оценили в 400 млн гривень

Министерство энергетики и угольной промышленности оценивает восстановление поврежденной в результате террористических актов в Донецкой области Славянской теплоэлектростанции в 400 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

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«Общие затраты, которые нужно направить на восстановление Славянской ТЭС составляют около 400 млн грн», - сказал Продан.

Также министр сообщил, что источником финансирования восстановительных работ послужат средства «Энергорынка», которые учтутся в тарифе на отпуск электроэнергии станцией. При этом он добавил, что общий тариф на электроэнергию не изменится.

По словам Продана, восстановительные работы могут продлиться вплоть до следующего года, а озвученная сумма требует дополнительных уточнений.

«Поврежден трансформатор, который фактически обеспечивает выдачу мощностей Славянской станции. Его не восстановить до зимнего периода. Поэтому будут проблемы с работой этой станции. Скорее всего, до начала следующего года станция не будет работать», - отметил он.

«С точки зрения энергообеспечения этого региона особых проблем нет. У нас есть соответствующие мощности, которые будут обеспечивать электроснабжение этого региона», - подчеркнул министр.

Также глава Минэнергоугля сообщил, что за время боевых действий в Донецкой и Луганской областях повреждено 148 линий электропередач и 37 подстанций.

По его словам, в первую очередь в течение двух дней будет возобновлено энергоснабжение ответственным потребителям первой категории, для потребителей второй категории – в течение 10 дней.

«Будут использоваться временные схемы электроснабжения, и в случае невозможности подведения постоянного напряжения будут использоваться дизель-генераторы», - сказал Продан.

Справка УНИАН. Славянская теплоэлектростанция — конденсационная электростанция в г. Николаевка вблизи г. Славянска (Донецкая область). Проектная мощность 2100 МВт, фактическая 880 МВт. Принадлежит «Донбассэнерго».

Фонд государственного имущества Украины в августе 2013 года признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг». Гуменюк был депутатом Верховной Рады 5-го и 6-го созывов от Партии регионов.