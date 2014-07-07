Еврокомиссия и Россия проведут встречу для решения спорных газовых вопросов

Об этом шла речь во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник между вице-президентом Еврокомиссии Гюнтер Эттингером и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, сообщила собственному корреспонденту УНИАН представитель Эттингера Сабин Бергер.

Читайте такжеУкраина и ЕС готовы продолжать трехсторонние переговоры по газу

”Они согласились провести двустороннюю встречу с целью дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с энергетической безопасностью. Возможные даты двусторонней встречи в настоящее время изучаются”, - отметила она.

Бергер отметила, что цель такого обсуждения - ”проложить путь для очередного раунда трехсторонних консультаций между ЕС, Россией и Украиной”.