Продан и посол Дании обсудили проект создания энергетического центра

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан обсудил с послом Королевства Дания в Украине Кариной Мюлин состояние подготовки проекта создания украинско-датского энергетического центра.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Проект должен начаться в 2014 году при финансировании МИД Дании.

Он предусматривает передачу опыта и современных методологий для составления государственного энергетического баланса, ведения эффективного реестра выбросов парниковых газов и мониторинга энергоэффективности. Кроме того, среди основных заданий проекта - внедрение методологии и программного обеспечения, способствующего перспективному планированию восстановительных генераций, которые базируются на возобновляемых источниках энергии.

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Также во время встречи обсуждалась возможность передачи программного обеспечения для планирования и анализа сценариев в сфере энергетики. Стоимость проекта оценивается в 15 млн датских крон.