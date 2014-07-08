Обвал на рынке нефти продолжается

На мировых торгах во вторник, 8 июля, цены на нефть снижаются, так как риск перебоев с поставками из Ирака сократился, а вероятность повышения экспорта из Ливии выросла, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в августе уже подешевели на $0,26, до $109,98 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,06, до $103,47 за баррель.

Цена на американский эталон в понедельник снизилась седьмой день подряд, чего не случалось с декабря 2009 года.

Читайте такжеСША обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти - СМИАналитики полагают, что рынок избавляется от наценки, связанной с ситуацией в Ираке. Если цена на Brent упадет ниже уровня поддержки $110 за баррель, следующими уровнями поддержки будут $108,50 и $105,50-$106,00.

Новый парламент Ирака в понедельник отложил очередную сессию на пять недель. Несмотря на это, инвесторы считают маловероятным наступление исламистских боевиков на Багдад и перебои с поставками нефти из Басры, основного нефтедобывающего региона страны.

Читайте такжеПодорожание нефти из-за конфликта в Ираке несет угрозу развивающимся экономикамЛивия готовится возобновить работу двух нефтяных портов, Рас-Лануф и Эс-Сидр, почти год назад занятых протестующими. Рост поставок из Ливии будет отрицательным фактором для рынка Brent, которая имеет сходные с ливийской нефтью характеристики и продается на тех же рынках.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаЛивия сейчас добывает 326.000 баррелей нефти в сутки, сообщил в понедельник представитель Национальной нефтяной корпорации. Поставки с месторождения Эль-Шарара на западе страны прерваны, потому что протестующие перекрыли один из нефтепроводов.