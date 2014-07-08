Транзит российского газа через Украину сократился на 17%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в июне 2014 года сократился на 17,26% по сравнению с июнем 2013 года - до 5,879 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит российского газа через территорию Украина в страны ЕС за первое полугодие 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 35,148 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-мае 2014 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 30,544 млрд куб. м.

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

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В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают уже в течение последних четырех лет.