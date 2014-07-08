Украина за месяц удвоила импорт газа

Украина, отключенная «Газпромом» от поставок российского газа с середины прошлого месяца, удвоила импорт «голубого топлива» в июне 2014 года – до 2 млрд кубометров с 0,9 млрд кубометров в июне 2013 года.

«Увеличение объёмов поступления в Украину связано с сезоном закачивания природного газа в подземные хранилища газа, где по состоянию на 30 июня 2014 года уже находилось около 14,4 млрд куб. м», - говорится в сообщении оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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По оперативным данным центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», в январе-июне 2014 года Украина импортировала 14,5 млрд куб. м природного газа, что на 40% больше фактических показателей 2013 года. В прошлом году этот показатель составил 10,3 млрд куб. м газа.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в июне 2014 года увеличила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз – до 210,7 млн куб. м с 43,4 млн куб. м. Через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading импортировано около 104 млн кубометров газа после 117 млн кубометров месяцем ранее.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.