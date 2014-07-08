Украина и Дания создадут энергетический центр

Украина и Дания в 2014 году создадут энергетический центр для передачи опыта и современных методологий для составления государственного энергетического баланса, ведения эффективного реестра выбросов парниковых газов и мониторинга энергоэффективности.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на прошедшую 7 июля 2014 года встречу министра Юрия Продана и посла Королевства Дания в Украине Маре Юль.

«Проект должен начаться в 2014 году при финансировании МИД Королевства Дания», - говорится в сообщении министерства.

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Согласно сообщению, среди основных задач проекта - внедрение методологии и программного обеспечения, которое способствует перспективному планированию генераций, основанных на возобновляемых источниках энергии.

«А также во время встречи обсуждалась возможность передачи министерству программного обеспечения для планирования и анализа сценариев в сфере энергетики. Стоимость проекта оценивается в 15 млн датских крон (около 3 млн долл. – УНИАН)», - отмечается в сообщении ведомства.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты, а также так называемый малый реверс из Словакии.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.