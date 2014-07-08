В компании «Укргазвыдобування» оценили ущерб от действий террористов

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» оценивает ущерб от действий террористов на востоке Украины не менее, чем в 100 млн грн, и заявляет о возможном пересмотре этой суммы в сторону увеличения.

Читайте такжеСуд обязал «Нафтогаз» выплатить 930 млн гривень «Укргазвыдобуванню»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава компании Сергей Костюк.

«На сегодняшний день буровые пострадали от разграбления. Ущерб будет составлять не менее 100 млн грн», - сказал Костюк. При этом он отметил, что размер ущерба со временем будет корректироваться, так как в зоне АТО находятся еще 5 буровых установок.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности оценило восстановление поврежденной в результате террористических актов в Донецкой области Славянской теплоэлектростанции в 400 млн грн.