В "Газпроме" заявляют, что долг Украины за газ достиг $5,3 млрд

Общий долг Украины за импортируемый из России газ вырос до $5,3 миллиарда по состоянию на 16 июня, сказал глава российского Газпрома Алексей Миллер, слова которого приведены в сообщении концерна, пишет Reuters.

"Срок оплаты за июнь вчера прошел, денег от "Нафтогаза Украины" мы опять не получили. В результате задолженность Украины за поставки Газпрома с 1 по 16 июня в объеме 1,7 миллиарда кубометров газа составила $838 миллионов. Общий долг достиг гигантской суммы — $5,296 миллиарда. Всего неоплаченными остаются 11,535 миллиарда кубометров российского газа", - сказал Миллер.

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Миллер сказал сегодня, что перевод Украины на предоплату газа был "единственно верным решением".

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