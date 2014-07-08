Украинцам предлагают брать в кредит биокотлы – проценты возвратят

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает правительству ввести систему компенсации населению процентов по кредиту при покупке биокотлов, благодаря чему Украина снизит потребление газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнергоугля Вадим Улида.

«Мы предлагаем предоставить населению компенсацию по процентам за кредиты при покупке биокотлов», - сказал он, отметив, что такая практика уже была опробована во Львовской области.

Он отметил, чтобы сделать этот переход эффективным, нужно давать компенсацию, при этом предположил, что помощь государства может быть осуществлена через лизинговые схемы.

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“Возможно, это какие-то лизинговые схемы, где привлекаются государственные гарантии, передача этого оборудования в лизинг, с последующим выкупом населением и компенсацией разницы по кредитам», - сказал он.

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По словам Улиды, программа стимулирования населения к переходу с газовых котлов на биокотлы начнет работать уже в этом году. При этом он подчеркнул, что на отечественном рынке продаются котлы украинского производства, которые дешевле зарубежных аналогов.

Замминистра привел ряд преимуществ альтернативных видов топлива перед природным газом и сказал, что в ближайшее время поставит в своем доме котел на биотопливе.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Украине с января по ноябрь 2013 года на альтернативные виды топлива были переведены 160 котельных.