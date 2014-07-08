«Нафтогаз» ищет поставщиков газа для полной загрузки венгерского маршрута

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявляет конкурс среди компаний, которые имеют возможность поставлять природный газ с венгерского направления на территорию Украины, говорится в сообщении компании.

«На украино-венгерской границе расположены свободные мощности (пункт поставки Beregdarоc) для поставок газа с территории Венгрии в Украину. Компания приглашает поставщиков природного газа к сотрудничеству при условии оплаты объемов природного газа в течение десяти дней после поставки», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, Украина в июне 2014 года увеличила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз – до 210,7 млн куб. м с 43,4 млн куб. м.

В то же время данный объем уже на протяжении двух месяцев не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.