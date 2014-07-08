Bloomberg: трубопровод, по которому в Украину будет поступать газ из Европы, будет работать на полную мощность этой зимой

В статье Ладки Бауэровой под названием «Трубопровод, по которому в Украину будет поступать газ из Европы, будет работать на полную мощность этой зимой», опубликованной на сайте Bloomberg, сообщается о том, что трубопровод, который позволит Украине импортировать газ из Европы, начнет работать на полную мощность в сентябре, что станет жизненно важным с приближением зимы, если Россия не возобновит поставки.

Был сделан заказ на то, чтобы через словацкий трубопровод Вояны-Ужгород транспортировалось 10 млрд кубометров газа в год до 2019 года это около 20% потребностей Украины, сказал Томас Маречек, руководитель словацкого оператора газотранспортной системы Eustream. Украинская компания «Нафтогаз» выкупила большую часть транзитных мощностей нового газопровода на 5 лет, остальная часть была зарезервирована европейскими коммунальными службами, сказал он.

Трубопровод Вояны-Ужгород, который не использовался в течение 15 лет, будет выполнять очень важную функцию этой зимой, так как Россия остановила экспорт газа в Украину в прошлом месяце из-за спора по поводу неоплаченных счетов. С помощью меньших венгерского и польского трубопроводов, Украина сможет импортировать около 16,5 млрд кубометров газа в год из Европейского союза, сказал Томас Маречек. Это составляет примерно две трети того объема, который Украина получает из России. Если Украина снизит потребление и будет использовать газ из подземных хранилищ, у нее есть все шансы продержаться эту зиму, сказал он.

«Тем не менее, Украина не может держать все под контролем», – сказал Томас Маречек вчера во время интервью в Праге. «Погода также будет играть очень важную роль».

Реверсные поставки

Хотя Украина хотела бы импортировать еще больше газа из Европы, Словакия, из которой большая часть российского газа поступает в другие страны ЕС, не может увеличивать объем реверсных поставок в Украину в дальнейшем, не нарушая условия действующего договора с «Газпромом», российским монопольным экспортером, сказал Маречек. Согласно договору между Eustream и «Газпромом», Словакия не может менять условия использования газа до тех пор, пока он не попадет на основную импортирующую станцию в Словакии, которая находится на расстоянии около 7 км от словацко-украинской границы.

Eustream потратит 20 млн евро на подготовку трубопровода Вояны-Ужгород, чтобы с его помощью можно было совершать реверсные поставки газа. Он был построен в 90-х годах для того, чтобы обеспечивать газовую электростанцию, которая так и не заработала.

«Европейская комиссия оказывала на нас давление, поэтому мы нашли компромиссное решение», – сказал Маречек. «Использование трубопровода Вояны-Ужгород соответствует энергетической политике ЕС и в то же время не нарушает условия ни одного из действующих договоров Eustream. Это подтвердили как представители ЕС, так и министр иностранных дел России Сергей Лавров».

Украина перестала получать российский газ 16 июня, после того как «Газпром» прекратил поставки из-за того, что стороны не смогли договориться о будущей цене на газ и о размерах долга, который должна погасить Украина. «Газпром» поднял цену на голубое топливо для Украины до $485 за 1000 кубометров в апреле после отстранения от власти пророссийского президента Виктора Януковича и аннексии Крыма Россией.

Снижение потребления

Украине, которая потребляет более 50 млрд кубометров газа в год, необходимо будет сократить потребление на 20 %, если Россия не возобновит поставки, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев 4 июля.

Существует риск того, что в течение первых месяцев использования, трубопровод Вояны-Ужгород не сможет функционировать на полную мощность, если прервется транзит газа через Украину из России в Европу, сказал Томас Маречек.

В течение сентября транзит газа по газопроводу Вояны-Ужгород будет «прерываемым», что означает, что газ не будет поступать, если Россия остановит поставки в страны ЕС. Начиная с 1 октября, трубопровод будет надежно транспортировать 6,5 млрд кубометров газа в год, а транзит остальных 3,5 млрд кубометров будет оставаться «прерываемым» до 1 марта. Полностью транзитную мощность трубопровода Вояны можно будет использовать уже в конце следующей зимы, сказал он.

Украина транспортирует около 176 млн кубометров газа в страны ЕС через сеть своих трубопроводов, связанных с трубопроводами Словакии, Румынии, Венгрии, Польши и Молдовы. Словацкий трубопровод транспортирует около 95 млн кубометров газа в сутки.

Россия уменьшила транзит газа через Украину в июне на 17% по сравнению с прошлым годом, до 5,9 млрд кубометров, сообщили сегодня представители компании «Укртрансгаз», национального оператора газотранспортной системы.