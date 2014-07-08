Министр юстиции Украины: заявления «Газпрома» диктуются из кабинета Путина

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал «политическими» заявления главы российского газового монополиста «Газпрома» Алексея Миллера о росте долга Украины га газ до 5,3 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

"Глава "Газпрома", когда делает заявления, он не руководствуется ни экономикой, ни коммерцией, однако это исключительно его политические голословные заявления, и эти заявления диктуются, я так понимаю, из кабинета Путина. Поэтому каким-то образом юридически на них реагировать нет никакого смысла", - сказал Петренко.

Министр напомнил, что в иске Украины в Стокгольмский арбитраж содержатся, в частности, требования компенсации переплат на 6 млрд долл., которые были совершены "Нафтогазом" в связи с дискриминационными условиями газового контракта.

"Я считаю, что только суд сможет дать юридически экономическое справедливое решение по этому делу. Сейчас осуществляются соответствующие процедуры по определению арбитров и назначению соответствующих слушаний в этом судебном органе", - сказал Петренко.

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Как сообщал УНИАН, переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.