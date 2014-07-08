Украина может отказаться строить завод ядерного топлива с российской ТВЭЛ

Украину не устраивают некоторые условия договора с Российской Федерацией о строительстве совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом сообщил журналистам во время брифинга заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

«Сейчас идут переговоры между госконцерном "Ядерное топливо" и «ТВЭЛом» (Россия), который является участником этого проекта… У нас есть вопросы по договору, по формату взаимодействия, по лицензионным условиям, и мы ждем ответа», - сказал Улида.

«Какой будет позиция той стороны, я не знаю», - добавил он.

При этом замминистра сообщил, что Украина будет выбирать наиболее выгодные с точки зрения экономичности и энергонезависимости предложения по строительству завода ядерного топлива, а также строительству третьего и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции.

По его словам, Украина может обратиться к крупным международным компаниям – Westinghouse (США) и Areva (Франция) в случае, если предложения российской стороны будут непривлекательными.

«Мы должны рассматривать все возможные варианты по строительству своего завода по производству ядерного топлива и своих атомных блоков", – резюмировал Улида.

Как сообщал УНИАН, в мае министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина ищет источники финансирования строительства совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива».

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

В январе 2014 года государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести 42 млн долл. в уставный капитал СП.

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.